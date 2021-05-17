В Россию придет "супержара"

В ряде регионов России температура воздуха превысит 30 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости.

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По его словам, в течение текущей недели супержара придет в Волгоградскую и Астраханскую области (31-36 градусов), Калмыкию, Кировскую, Саратовскую, Самарскую, Свердловскую, Челябинскую (по 30-35 градусов), Оренбургскую, Курганскую и Тюменскую области (во всех — до 37 градусов). Данные показатели выше климатической нормы на 10-12 градусов.

В Алтайском крае и Омской области будет по 28 градусов, в Ростовской области и в Краснодарском крае — по 20-25 градусов.

В марте, как сообщал «Рамблер», были представлены результаты нового исследования, согласно которым к 2100 году лето в Северном полушарии будет длиться около шести месяцев, а зима — менее двух. Это произойдет, если тенденции по увеличению продолжительности лета и сокращению зимы сохранятся, а усилия по смягчению последствий изменения климата не будут предприняты.