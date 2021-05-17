В Россию придет "супержара"

В ряде регионов России
температура воздуха превысит 30 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил
РИА Новости.
По его словам, в течение текущей недели супержара придет в Волгоградскую и Астраханскую области (31-36 градусов), Калмыкию, Кировскую, Саратовскую, Самарскую, Свердловскую, Челябинскую (по 30-35 градусов), Оренбургскую, Курганскую и Тюменскую области (во всех — до 37 градусов). Данные показатели выше климатической нормы на 10-12 градусов.
В Алтайском крае и Омской области будет по 28 градусов, в Ростовской области и в Краснодарском крае — по 20-25 градусов.
В марте, как сообщал «Рамблер», были представлены результаты нового исследования, согласно которым к 2100 году лето в Северном полушарии будет длиться около шести месяцев, а зима — менее двух. Это произойдет, если тенденции по увеличению продолжительности лета и сокращению зимы сохранятся, а усилия по смягчению последствий изменения климата не будут предприняты.
В июле Вильфанд заявил, что погодные аномалии возникают все чаще в результате изменения климата и погода едва ли снова станет нормальной.