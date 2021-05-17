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Погода в России: «Опасное солнце» ожидается в ряде регионов России

ИА Regnumиещё 1
18 минут назад
Индекс ультрафиолетового излучения (УФИ) достигнет отметки, соответствующей риску вреда для здоровья человека в Центральной России, в Сочи и во Владивостоке. Об этом 16 мая сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Опасное солнце» ожидается в ряде регионов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Повышенный уровень УФИ, достигающий отметки 6 7, соответствующей риску вреда для здоровья кожи и глаз, будет наблюдаться с 18 мая в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Специалист рекомендовал проживающим в этих регионах в полуденные часы стараться избегать нахождения на солнце, либо носить одежду с длинными рукавами и шляпы с широкими полями.
Также Вильфанд уточнил, что высокий индекс УФИ ожидается 17 и 18 мая практически на всей территории Северо-Кавказского федерального округа. В городе-курорте Сочи этот индекс достигнет восьми единиц.
Кроме того, опасное солнце, согласно прогнозам синоптиков, ожидается на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае. Во Владивостоке индекс УФИ сравняется с сочинским и достигнет восьми единиц.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве на предстоящей неделе ожидается рекордная жара, которая может стать самой сильной за 124 года наблюдений.
Погода,Общество,Роман Вильфанд,ИА REGNUM,Россия,Сочи,Владивосток,
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