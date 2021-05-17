«Опасное солнце» ожидается в ряде регионов России

Индекс ультрафиолетового излучения (УФИ) достигнет отметки, соответствующей риску вреда для здоровья человека в Центральной России , в Сочи и во Владивостоке . Об этом 16 мая сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

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Повышенный уровень УФИ, достигающий отметки 6 7, соответствующей риску вреда для здоровья кожи и глаз, будет наблюдаться с 18 мая в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Специалист рекомендовал проживающим в этих регионах в полуденные часы стараться избегать нахождения на солнце, либо носить одежду с длинными рукавами и шляпы с широкими полями.

Также Вильфанд уточнил, что высокий индекс УФИ ожидается 17 и 18 мая практически на всей территории Северо-Кавказского федерального округа. В городе-курорте Сочи этот индекс достигнет восьми единиц.

Кроме того, опасное солнце, согласно прогнозам синоптиков, ожидается на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае. Во Владивостоке индекс УФИ сравняется с сочинским и достигнет восьми единиц.