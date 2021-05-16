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Погода в Москве: Москвичей предупредили о ливне с грозой и градом

Мир24
38 минут назад
Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о ливне с грозой и градом 16 мая, передает «МИР 24».
Ливень с грозой и градом надвигается на Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы до конца 16 мая в Москве местами ожидается ливневый дождь, град и гроза. Также сообщается об усилении ветра с порывами 15-20 метрами в секунду.
В связи с непогодой автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров – обгоны, перестроений и опережений. В свою очередь пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. А также не оставлять детей без присмотра.
Согласно данным сайта Гидрометцентра, в Москве до сих пор сохраняется «желтый» уровень погодной опасности. Он начал действовать с 15 мая. Ранее стало известно, что в Москве шесть человек пострадали из-за непогоды. Гроза и шквалистый ветер стали причиной падения деревьев, заборов, что стало опасностью для горожан.
Погода,Новости Москвы,Общество,МЧС,
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