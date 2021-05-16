Ливень с грозой и градом надвигается на Москву

В связи с непогодой автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров – обгоны, перестроений и опережений. В свою очередь пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. А также не оставлять детей без присмотра.