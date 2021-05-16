Вильфанд предупредил о похолодании к середине недели

В понедельник и вторник в центральных регионах Европейской части России ожидается аномальная жара. В понедельник воздух в Москве может прогреться до 30 градусов. Однако уже в среду температура начнет возвращаться в климатическую норму – в разных регионах днем столбик термометра опустится до 19 – 23 градусов тепла.