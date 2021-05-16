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Погода в Центральной части РФ: Вильфанд предупредил о похолодании к середине следующей недели

Мир24
16 минут назад
В Центральной части России к середине следующей недели ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».
Вильфанд предупредил о похолодании к середине недели
Фото: «Мир 24» / Максим Кулачков (МТРК «Мир»)«Мир 24» / Максим Кулачков (МТРК «Мир»)
«Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник-вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде», – рассказал Вильфанд.
В понедельник и вторник в центральных регионах Европейской части России ожидается аномальная жара. В понедельник воздух в Москве может прогреться до 30 градусов. Однако уже в среду температура начнет возвращаться в климатическую норму – в разных регионах днем столбик термометра опустится до 19 – 23 градусов тепла.
В четверг и пятницу ожидаются кратковременные дожди, местами погода будет облачной. Температура установится на отметке 15 – 20 градусов.
Погода,РИА Новости,Россия,
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