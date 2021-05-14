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На Москву надвигается гроза со шквалистым ветром и град

Газета.Ruиещё 12
21 час назад
Спасатели предупредили жителей Москвы о надвигающейся грозе, граде и шквалистом ветре.
На Москву надвигается погодный «апокалипсис»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший 1-2 часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по г. Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится на сайте столичного главка МЧС России.
Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать машины близко к деревьям.
Пешеходом рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.
Ранее синоптики рассказали о приходе аномальной жары в Москву. С понедельника, 17 мая, в столице будет до +29°C, во вторник — до +27°C.
Погода,Новости Москвы,Росгидромет,МЧС,
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