На Москву надвигается погодный «апокалипсис»

Спасатели предупредили жителей Москвы о надвигающейся грозе, граде и шквалистом ветре.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший 1-2 часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по г. Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится на сайте столичного главка МЧС России.

Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать машины близко к деревьям.

Пешеходом рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.