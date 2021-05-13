Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта. Поэтому сегодня в столице облачность с прояснениями, во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, — сказал синоптик.

Также до вечера четверга действует предупреждение о погодной опасности. Оно действительно для грозы с 12:00 13 мая до 21:00 13 мая, о ветре — с 12:00 до 22:00. В Подмосковье предупреждение о ветре и грозе действует с 10:00 13 мая до 22:00 13 мая. В Москве и области порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.