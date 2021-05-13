Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве
13 мая. О погодной опасности жителей столицы предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец
, пишет РИА Новости.
Ливневые дожди пройдут во второй половине дня. Температура воздуха составит порядка 20 градусов тепла. Гидрометцентр уже объявил «жёлтый» уровень погодной опасности.
Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта. Поэтому сегодня в столице облачность с прояснениями, во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, — сказал синоптик.
Ожидается юго-восточный ветер до 4–9 м/с. Во время грозы он «разгонится» до 20 м/с.
Температурный режим немного превышает климатическую норму мая. Атмосферное давление — 747 миллиметров ртутного столба, — добавил Тишковец.
Также до вечера четверга действует предупреждение о погодной опасности. Оно действительно для грозы с 12:00 13 мая до 21:00 13 мая, о ветре — с 12:00 до 22:00. В Подмосковье предупреждение о ветре и грозе действует с 10:00 13 мая до 22:00 13 мая. В Москве и области порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
пообещала москвичам в пятницу, 14 мая, сильные дожди. Она также рассказала о погоде в выходные.