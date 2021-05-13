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Погода в России: Россиян предупредили о небывалой жаре

News.ruиещё 4
2 часа назад
Россиянам стоит приготовиться к жаре, в ближайшие дни регионы ожидает серьёзное потепление. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Синоптик предупредил о небывалой жаре в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Московском регионе будет до +24 уже с пятницы, правда, к воскресенью будет от 19 до 24 градусов тепла. Но в понедельник температура начнёт подниматься до 25–30 градусов.
Такой жары во второй декаде мая не было очень давно, — отметила Паршина.
Поволжье вообще ждёт аномальная жара — до 31 градуса. В ближайшие сутки такую же температуру стоит ожидать в Новгородской и Кировской областях. Такая погода сохранится до 15 мая, но возможны и кратковременные дожди.
На севере Европейской России будет не менее тепло. В Архангельской области температура поднимется до 26 градусов, в Коми — 25–30, а в Мурманской области (за Полярным кругом) — плюс 15–20 градусов.
Петербург, Псков и Новгород ждёт плюс 21–26 с кратковременными дождями. В Карелии столбики термометров поднимутся до 23 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Северном полушарии средние температуры воздуха с мая по июль будут выше нормы с вероятностью 70%. Он предрёк с мая по июль «красную жару».
Погода,Общество,Людмила Паршина,"Российская газета",Россия,
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