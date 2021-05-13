Синоптик предупредил о небывалой жаре в регионах

Россиянам стоит приготовиться к жаре, в ближайшие дни регионы ожидает серьёзное потепление. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина

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В Московском регионе будет до +24 уже с пятницы, правда, к воскресенью будет от 19 до 24 градусов тепла. Но в понедельник температура начнёт подниматься до 25–30 градусов.

Такой жары во второй декаде мая не было очень давно, — отметила Паршина.

Поволжье вообще ждёт аномальная жара — до 31 градуса. В ближайшие сутки такую же температуру стоит ожидать в Новгородской и Кировской областях. Такая погода сохранится до 15 мая, но возможны и кратковременные дожди.

На севере Европейской России будет не менее тепло. В Архангельской области температура поднимется до 26 градусов, в Коми — 25–30, а в Мурманской области (за Полярным кругом) — плюс 15–20 градусов.

Петербург, Псков и Новгород ждёт плюс 21–26 с кратковременными дождями. В Карелии столбики термометров поднимутся до 23 градусов.