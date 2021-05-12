Прогноз погоды: опасный день в Москве

На сайте Гидрометцентра России опубликовали предупреждение о непогоде в Московской области и столице в среду, 12 мая. Также прогноз погоды обещает штормы пяти соседним регионам.

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В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности (означает, что погода «потенциально опасна») из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 21:00 12 мая.

Также метеорологи выпустили «желтые» предупреждения для Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской и Тверской областей. В этих регионах ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду и грозы.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что всю неделю в столичном регионе будет высока вероятность ливней и гроз. Температуры в основном будут достигать плюс 20 - 23 градусов.

В Санкт-Петербурге дожди начнутся с четверга, 13 мая, а в южных регионах страны, наоборот, дождливой будет первая половина неделя (и прохладной - всего от плюс 12 до 17 градусов тепла днем).