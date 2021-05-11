Россию ждет аномальное тепло

Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал столице и Подмосковью дождливую, но теплую неделю. Об этом рассказал портал «Метеовести».

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По расчетам метеорологов, почти всю неделю в столичном регионе будет высока вероятность ливней и гроз (кроме вторника, 11 мая). Дневные температуры будут варьироваться от плюс 20 до 23 градусов выше ноля (в четверг, 13 мая, окажется на пару градусов прохладнее).

В Санкт Петербурге первая половина недели пройдет без осадков и с температурами до 21 -24 градусов выше ноля. С 13 мая начнутся дожди и похолодает на три - четыре градуса.

На Урале ожидаются лишь кратковременные дожди, воздух прогреется с плюс 19 -24 градусов в начале недели до плюс 25 - 30 градусов к выходным.

Аномально тепло - до плюс 20 - 25 градусов - на наделе будет на Алтае, в Томской и Тюменской областях.

В южных регионах страны в начале недели будет не по сезону холодно: из-за циклона пройдут дожди и дневные температуры не поднимутся выше плюс 12 - 17 градусов. Температуры вернутся к норме в конце недели и начнут достигать плюс 26 - 31 градусов.