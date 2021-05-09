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«Погода не будет располагать к работе»: в Москве потеплеет со следующей недели

Газета.Ruиещё 8
42 минуты назад
С понедельника в Москве резко потеплеет, начнется настоящее лето, заявили в Гидрометцентре. Дневные температуры поднимутся до +20°C, в Подмосковье же – до +26°C.
Уже с 10 мая в Москву и Московскую область придет резкое потепление. Как заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, погода будет "типично летней".
"Днем в понедельник температура начнет резко повышаться. Уже будет 18-20°C тепла. С первого рабочего дня наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе", - сказал метеоролог.
Он отметил, что ночные температуры также будут расти – поначалу будет прохладно, не более +10°C, но уже ближе к концу недели по ночам будет до +16°C. Днем в Москве будет теплеть до +24°C, а в Подмосковье – до +26°C. В других регионах России в ближайшие дни погода будет дождливой - в Крыму, Ивановской, Ярославской областях, Приморском крае. Ожидаются также грозы и сильный ветер.
"На Черноморском побережье Кавказа возникают условия для смерчей. Это крайне рано, исключительно рано. Обычно первые смерчи наблюдаются только в июле", — сказал также Вильфанд.
Ранее научрук Гидрометцентра заявил, что в большей части России летом ожидается теплая погода. "Мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно", – пояснил специалист в интервью ТАСС, добавив, что прогноз на такой долгий срок нельзя назвать "уверенным".
При этом синоптик отмечал, что еще не ясно, будет ли лето ранним или поздним. Он объяснил, что в каждом регионе РФ существуют свои климатические нормы.
"Есть понятие "естественный синоптический сезон", но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана", – рассказал синоптик.
Кроме того, Вильфанд заявил, что с мая по июль россиян ждет "красная жара", когда средние температуры воздуха будут выше нормы на 70%.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в свою очередь опроверг прогноз о "красной жаре". По его словам, температура летом будет находиться в рамках климатической нормы.
"Пока рано говорить об июне. Это очередная ерунда, которую распространяет непонятно кто. Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы", — заявил он.
Синоптики ранее заявляли, что хотя майские будут дождливыми, ко Дню Победы должно распогодиться. Тем не менее, в Европейской части России 9 мая утро началось с дождей, температура воздуха довольно прохладная. Из-за непогоды могли даже отменить воздушную часть парада Победы в Москве - однако она все же состоялась. В авиационной части парада участвовали вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-35М и Ми-24, а также разведывательно-ударные комплексы Ка-52, пилотажная группа "Беркуты" российских Военно-воздушных сил на вертолетах Ми-28М, военно-транспортные самолеты Ил-76 и другая воздушная техника.
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