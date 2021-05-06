Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве
и Подмосковье
в четверг, 6 мая. При этом во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.
Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона и атмосферного фронта, который пройдет с юго-запада.
Максимальная температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов тепла, по области – от плюс 13 до 18 градусов.
Также будет дуть южный ветер скоростью 5–10 метров в секунду, однако порывы местами достигнут 15–20 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов.
Синоптик Александр Шувалов
ранее рассказал, что первая декада июня в России обещает быть холодной и дождливой, в среднем температура будет держаться на отметке плюс 16 градусов.