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Ливни и грозы ожидаются в Подмосковье в ближайшие сутки

Газета.Ru
55 минут назад
Грозовые дожди ожидаются в столичном регионе в ближайшие сутки, предупредили в региональном отделении МЧС. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до девяти часов утра субботы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Ливни и грозы ожидаются в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В частности, в области прогнозируются дожди, местами сильные. Ветер усилится до восемнадцати метров в секунду. Кроме того, с трех часов дня до восьми часов вечера пятницы в некоторых районах возможна гроза.
Специалисты напомнили, что при сильном ветре следует обходить шаткие конструкции и деревья, а также линии электропередачи. При грозе лучше не выходить из дома. Окна лучше закрыть. Нужно держаться подальше от электропроводки и антенн, технику и электроприборы рекомендуется отключить. На открытой местности в случае грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, в особенностями одиноко стоящими. Если укрытия нет, можно лечь на землю или присесть в сухую яму. При грозе нельзя бегать или ездить на велосипеде.
Погода,Новости Москвы,МЧС,Московская Область,
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