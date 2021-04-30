Ливни и грозы ожидаются в Подмосковье

В частности, в области прогнозируются дожди, местами сильные. Ветер усилится до восемнадцати метров в секунду. Кроме того, с трех часов дня до восьми часов вечера пятницы в некоторых районах возможна гроза.

Специалисты напомнили, что при сильном ветре следует обходить шаткие конструкции и деревья, а также линии электропередачи. При грозе лучше не выходить из дома. Окна лучше закрыть. Нужно держаться подальше от электропроводки и антенн, технику и электроприборы рекомендуется отключить. На открытой местности в случае грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, в особенностями одиноко стоящими. Если укрытия нет, можно лечь на землю или присесть в сухую яму. При грозе нельзя бегать или ездить на велосипеде.