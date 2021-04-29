Прогноз погоды: куда ехать на майские

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ советует россиянам посетить Таймыр на майских праздниках: там будет аномально тепло, на восемь - десять градусов выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ученый добавил, что в южных районах Европейской России в начале мая воздух будет прогреваться до 18-20 градусов. Такие температуры - в пределах нормы.

«Конечно же, уже веселее. Туда смело можно ехать.», - заявил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в тех районах на майских каникулах будет не жарко и не прохладно, но комфортно.

Кроме того, температуры от плюс 16 до 20 градусов выше ноля ожидаются в первые дни мая в Томской, Омской и Новосибирской областях.

При этом в центре Европейской России будет гораздо прохладнее. В ночь на субботу, 1 мая, в этих регионах будет от пяти до шести градусов тепла, эти значения близки к норме. Днем 1 мая воздух прогреется до плюс 8 - 13 градусов, днем 2 мая - до 10 -12 градусов тепла.