Прогноз погоды: в Москву пришел декабрель

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В ночь на 1 мая ожидается от плюс четырех до девяти градусов тепла, возможны дожди. Днем будет не теплее плюс 11 - 16 градусов. Во второй день майских праздников будет облачно, но без дождей. Днем 2 мая воздух прогреется до 17 градусов выше ноля.

Паршина отметила, что почти во всех регионах Европейской России температуры в конце апреля - начале мая будут ниже нормы.

Во Владимирской и Ивановской областях, в некоторых районах Краснодарского края, Ставрополья и Северного Кавказа 27 апреля возможен мокрый снег. В Ростовской области и Крыму в ближайшие две ночи будет холодать до минус двух градусов.

В Санкт-Петербурге в первые два дня майских праздников ожидается не более десяти градусов тепла (1 мая пройдет небольшой дождь). В Сочи по ночам ожидается до плюс 12 градусов, днем - до 20 градусов тепла.