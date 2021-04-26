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Эксперт предупредил о грозах в Пермском крае

RT на русскомиещё 5
19 часов назад
Инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов рассказал о погоде в Пермском крае в ближайшие дни.
Москвичей предупредили о снеге до конца апреля
Фото: RT на русскомRT на русском
«Неделя будет неприятная в плане погоды. Будет достаточно прохладно (на один-два градуса ниже нормы) и много осадков», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, 28 апреля возможна гроза, а 29 апреля ожидается снег с дождём.
Согласно предварительным прогнозам, 1 мая дожди усилятся, также вероятны грозы.
Температура воздуха в последние дни апреля днём не будет выше +10 ˚С, ночью — до +3...+4 ˚С.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.
Погода,Андрей Шихов,Нина Зайцева,РАН,РИА Ura.ru,Пермский Край,
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