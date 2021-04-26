Прогноз погоды: весна в Москве откладывается

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что в Подмосковье и столице на неделе пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Самые интенсивные осадки недели ожидаются во вторник, 27 апреля. Местами это будет ливень, смешанный с мокрым снегом. Днем 27 апреля воздух не прогреется сильнее плюс восьми - плюс 11 градусов. Метеорологи отмечают, что такие температуры отстают от нормы примерно на две недели.

В Санкт-Петербурге неделя тоже будет дождливой, по ночам и утром возможен мокрый снег. Днем будет от плюс семи до десяти градусов выше ноля. Это холоднее нормы на четыре градуса.

При этом в Приамурье на неделе будет плюс 13-18 градусов, а на юге Приморья от плюс десяти до 15 тепла, а на юге Сибири - плюс 12 -17 градусов, несмотря на кратковременные дожди.

Южным регионам России начало недели принесет ливни и температуры 13 - 18 градусов выше ноля. Но к четвергу-пятнице, 29 - 30 апреля, дожди станут реже, а температуры - на пять - шесть градусов выше.