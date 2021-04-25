Синоптики пообещали россиянам аномально холодную погоду

Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

«Будет ниже нормы на 2-3 градуса, в центре Европейской России температура будет 8-10 градусов. Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и 1-2 мая не ожидаем. Но прогноз еще будет уточнятся», - объяснил метеоролог в беседе с РИА Новости.

Специалист добавил, что до конца апреля погода будет облачной, но интенсивных осадков синоптики не ожидают.

«Ночью небольшие осадки могут выпадать не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Но днем только местами и только кратковременные дожди», - уточнил Вильфанд.

По словам эксперта, похолодание связано с действием циклона, сформировавшегося на севере Европы.

«Заток холодных воздушных масс из Арктики и облачность - и поэтому на всей европейской территории за исключением, как это ни странно, северо-востока (в Коми, Архангельской области, на Северном Урале), там тепло. Потому что воздушные массы перемещаются действительно с юга, и они теплые», - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.