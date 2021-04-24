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Погода в Московской области: Зима вернулась: в подмосковном Фрязине прошел часовой снегопад

Мир24
2 часа назад
Капризы весны. В подмосковном Фрязине снег шел больше часа, сообщает телеканал «МИР 24».
Зима вернулась: в Подмосковье выпал снег
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По прогнозам синоптиков, на выходных будет прохладно, ожидается дождь. До конца недели выпадет больше месячной нормы осадков.
Ранее синоптики сообщали, что апрель в Москве может стать самым дождливым за полвека С начала месяца в столице выпало 64,3 миллиметра осадков, что составляет 174% от нормы.
Погода,Новости Москвы,Общество,Московская Область,
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