Аномальное тепло придет в некоторые регионы России

Омск и Температура выше нормы на 10-12 градусов остается на Ямале, на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке, также аномальное тепло ждет Новосибирск Красноярск , сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Если смотреть на аномалии, то Салехард, Новый Уренгой на 10-12 градусов выше нормы. Сейчас прогнозируется до плюс 3 градусов. Это очень необычно для этих регионов», – приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

Он также отметил необычный день в плане распределения температуры. «Двадцать седьмое апреля, если считать комфортной температуру выше 15 градусов, то это будет юг Краснодарского края, Нижнее Поволжье (16-18 градусов), юг Урала (Омская, Новосибирская область), юг Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье и Чукотка. На Чукотке температура на самом северном побережье может достигать 16 градусов», – сказал Вильфанд.

Он также уточнил, что ближайшие два дня температура на Чукотке будет на 10-12 градусов выше нормы, а 27 апреля аномалия составит 15 градусов.

«Это связано с мощным потоком теплых воздушных масс именно в этот регион», – сказал Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, необычно жарко будет в Омске, Новосибирске и Красноярске: 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения температур будут доходить до 20 градусов.