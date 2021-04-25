Аномальное тепло придет в некоторые регионы России

Он также отметил необычный день в плане распределения температуры. «Двадцать седьмое апреля, если считать комфортной температуру выше 15 градусов, то это будет юг Краснодарского края, Нижнее Поволжье (16-18 градусов), юг Урала (Омская, Новосибирская область), юг Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье и Чукотка. На Чукотке температура на самом северном побережье может достигать 16 градусов», – сказал Вильфанд.
Он также уточнил, что ближайшие два дня температура на Чукотке будет на 10-12 градусов выше нормы, а 27 апреля аномалия составит 15 градусов.
По прогнозам синоптиков, необычно жарко будет в Омске, Новосибирске и Красноярске: 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения температур будут доходить до 20 градусов.