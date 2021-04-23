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Прогноз погоды: на Москву обрушится гроза

Елена Прошина
9 часов назад
Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил жителей Подмосковья и столицы о мощной грозе в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщает портал «Метеовести».
Прогноз погоды: на Москву обрушится гроза
Фото: ТАССТАСС
Метеорологи рассказали о холодном атмосферном фронте, который надвигается на столицу с западных районов страны.
По данным «Фобоса», после полудня в небе над Москвой появятся огромные облака в виде гор и башен высотой до девяти - десяти километров. Они сформируют грозовой вал (или грозовой воротник, разновидность кучево-дождевых облаков). Иногда грозовой вал может располагаться настолько низко, что людям кажется, будто он касается земли. Возможно, 23 апреля это будут наблюдать в Москве.
Во второй половине дня в городе начнутся ливни, местами с грозой и шквалистым ветром с порывами до 15-23 метров в секунду (это соответствует показателям шторма).
По расчетам «Фобоса», за 23 апреля на столицу выпадет до 17 миллиметров осадков (более трети месячной нормы).
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды рассказал, что в субботу, 24 апреля, дневная температура в Москве не будет превышать плюс восьми-девяти градусов. Это на пять градусов меньше апрельской нормы. Ночью и по утрам на выходных дожди будут переходить в снег.
Погода,Московская Область,Москва,
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