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Погода в Крыму: Спасатели предупредили о заморозках в Крыму

RT на русскомиещё 2
21 минуту назад
Спасатели предупредили о заморозках в степных и предгорных районах Крыма.
Спасатели предупредили о заморозках в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Ночью и утром 23 апреля ожидается температура воздуха -1...-3 °С.
Как отметили в ведомстве, есть риск пожаров на дачных участках, возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.
Погода,Общество,Нина Зайцева,РАН,Республика Крым,
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