Прогноз погоды: когда солнце вернется в Москву

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По данным Вильфанда, до воскресенья, 25 апреля, погода в центре Европейской России будет нестабильной из-за непостоянного южного циклона.

Ученый отметил, что в среду, 21 апреля, температуры в некоторых районах не превышали плюс шести градусов, но в четверг, 22 апреля, уже может ненадолго проглядывать солнце. Воздух в четверг прогреется до плюс 14 градусов, а в пятницу, 23 апреля, - до 18 градусов тепла.

Однако в субботу и воскресенье, 24 и 25 апреля, снова немного похолодает.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды метеорологов «Фобоса» предупредил Москву и область о погодной чехарде.

По расчетам экспертов, 22 апреля после ночных нуля - плюс пяти градусов воздух в столичном регионе прогреется до плюс 12 - 17 градусов.

Ночью в пятницу станет немного теплее, чем в ночь на четверг (до плюс семи градусов), а днем будет не холоднее 14 - 19 градусов выше ноля. Но вероятность дождей все еще будет велика.