Такого не было 73 года: в Москве начинается рекордный дождь

Москве начинается рекордный дождь. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал агентству, что дождь будет длиться на протяжении 24 часа, в результате чего выпадет до половины месячной нормы осадков. Такого в столице не было в течение 73 лет. По словам синоптика, дождь начался из-за балканского циклона «Ятин» с центром над Донбассом, а с наибольшей интенсивностью он будет идти с 3:00 до 9:00.

«Ближайшей ночью в столице похолодает до 0...+5, в дневные часы — не выше +3...+8. Такой температурный фон соответствует октябрю», — добавил он.

13 апреля, как сообщал «Рамблер», в Москве был установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для этого дня за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе — более +22 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году — +20,4 градуса.

На следующий день метеорологи сообщили, что в столице наблюдается эффект «погоды в пустыне». Он заключался в том, что относительная влажность понизилась до 20%, а запыленность значительно возросла. Эффект был вызван выносом сухого воздуха с юго-востока.