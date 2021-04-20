Синоптик рассказал о погоде на майские праздники

Если говорить конкретно о Москве и Московской области, то температура в первые дни последнего весеннего месяца будет чуть выше, +7–12 градусов в дневные часы и временами с дождями, а вторые майские праздники уже будут более теплыми. Температура в эти дни будет держаться в пределах 12–17 градусов.

Причем сложно сказать, почему в этом году синоптическая ситуация складывается именно таким нестабильным способом, продолжает специалист. Он подчеркивает, что ничего необычного для переходных периодов нет, а весна и осень в принципе характерны быстрым перемещением атмосферных образований, соответственно, быстрой и частой сменой погоды. То есть это идет переход атмосферы из зимнего состояния в летнее, что и дает такой результат.