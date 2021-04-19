В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Метеорологи рассказали о погоде в Москве на майские праздники

News.ruиещё 1
1 час назад
Особого тепла москвичам в первые дни мая ожидать не стоит. Температура днём вряд ли будет подниматься выше +10 градусов. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Москвичам рассказали о погоде на майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По её словам, в период с 1 по 3 мая будет переменная облачность и местами возможен дождь.
Позднякова также подтвердила слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда об ожидаемом похолодании в столице на текущей неделе и осадках, включая мокрый снег.
Она отметила, что 21 апреля в Москве может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Наряду с этим ожидается ветер, порывы которого будут достигать 13--18 метров в секунду. Температура воздуха составит от трёх до пяти градусов тепла, а по области может опуститься до нуля.
При плотном ветре будет казаться, что на улице довольно холодно, причём влажность воздуха тоже увеличится, — сказала специалист телеканалу «Москва 24».
Метеоролог добавила, что налаживаться погода начнёт 22 апреля. Начнут расти дневные и ночные температуры, атмосферное давление, а осадки, наоборот, пойдут на убыль.
Ранее сообщалось, что метеорологи не могут дать уверенного прогноза относительно предстоящего лета. Они не могут сказать, будет лето ранним или поздним, поскольку климатического определения этого сезона нет. Кроме того, в каждом регионе представления о лете свои.
Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители