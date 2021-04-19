Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Особого тепла москвичам в первые дни мая ожидать не стоит. Температура днём вряд ли будет подниматься выше +10 градусов. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

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По её словам, в период с 1 по 3 мая будет переменная облачность и местами возможен дождь.

Позднякова также подтвердила слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда об ожидаемом похолодании в столице на текущей неделе и осадках, включая мокрый снег.

Она отметила, что 21 апреля в Москве может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Наряду с этим ожидается ветер, порывы которого будут достигать 13--18 метров в секунду. Температура воздуха составит от трёх до пяти градусов тепла, а по области может опуститься до нуля.

При плотном ветре будет казаться, что на улице довольно холодно, причём влажность воздуха тоже увеличится, — сказала специалист телеканалу «Москва 24».

Метеоролог добавила, что налаживаться погода начнёт 22 апреля. Начнут расти дневные и ночные температуры, атмосферное давление, а осадки, наоборот, пойдут на убыль.