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Синоптик предупредил о дожде со снегом в Москве 20 и 21 апреля

Газета.Ruиещё 7
6 часов назад
В Москве и Московской области 20 и 21 апреля ожидается мокрый снег с дождем. По прогнозам синоптиков, в эти дни выпадет около 20% месячный нормы, сообщает сайт 360tv.ru.
Москвичей предупредили о дожде со снегом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Во вторник и среду прогнозируется и дождь, и мокрый снег. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду. Будет очень хмуро и пасмурно, так как Москва окажется под воздействием циклона", — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его прогнозу, выпадет от 7 до 18 миллиметров осадков. Метеоролог отметил, что москвичам не стоит удивляться снегу в конце апреля, который не является аномалией в это время года.
"Каждый год с 1 марта москвичи спрашивают: "Теперь больше не будет же снега?". Будет и снег, и заморозки. К этому нужно относиться спокойно", — сказал он.
Несмотря на осадки в виде снега, заморозков, по словам Вильфанда, не ожидается.
Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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