Прогноз погоды: по кому ударят заморозки

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что на следующей неделе температуры на Урале упадут до минус пяти - десяти градусов, хотя еще пару дней назад воздух в регионе прогревался до 15-20 тепла. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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По расчетам метеорологов, температуры на Урале станут минусовыми с понедельника, 19 апреля.

В пятницу, 16 апреля, в Омске аномальное для середины апреля тепло - плюс 16 градусов. Но холодное вторжение не заставит себя ждать: с субботы, 17 апреля, дневные температуры упадут до восьми - десяти градусов выше ноля, а чуть позже они окажутся в диапазоне от нуля до плюс двух градусов.

В «Фобосе» отметили, что похолодание в центральных регионах страны будет менее интенсивным. В Москве 16 апреля ожидается до плюс 18 градусов тепла, а 17 апреля - плюс 16 градусов. Затем температуры опустятся до плюс 13-14 градусов, но все равно это на четыре градуса выше нормы.

Во многих регионах 16 апреля усилится ветер. В Московской области и соседних регионах он будет не мощнее 15 метров в секунду, а на Урале его порывы могут достигать 25 метров в секунду.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды Метеобюро Москвы предупредил, что на следующей неделе начнутся заморозки по ночам, а в дневное время будет не теплее плюс десяти градусов.