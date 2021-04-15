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Прогноз погоды: Москве не обещают жаркого лета

Елена Прошина
36 минут назад
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ не обещает Москве аномально жаркой весны и лета. Об этом сообщает РИА Новости.
Прогноз погоды: Москве не обещают жаркого лета
Фото: ТАССТАСС
По словам Вильфанда, температурные рекорды (выше плюс 20 градусов), которые в последние дни фиксировались в Москве и соседних регионах, не означают, что холодов больше не будет.
Ученый назвал аномальное тепло продолжительностью в два - четыре дня - «просто эпизодом», который ни на что серьезно не влияет, в том числе, не угрожает урожаю.
Он отметил, что скачок температур в апреле ничего не говорит о погоде грядущим летом.
«Еще столько всего впереди: и ветер, и дожди», - подчеркнул он.
Метеоролог назвал основной характеристикой атмосферы ее нестабильность, отметив, что за последние 35 лет эта изменчивость стала более выраженной.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» пообещал, что потепление в столичном регионе закончится к выходным, 17 и 18 апреля.
На неделе температуры в Москве достигли плюс 22,6 градуса, но в субботу и воскресенье в регионе начнутся утренние заморозки. Днем будет не теплее плюс 13 - 14 градусов. В «Фобосе» подчеркнули, что даже такие отметки выше апрельской нормы.
Погода,Роман Вильфанд,Москва,Россия,
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