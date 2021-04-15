Прогноз погоды: Москве не обещают жаркого лета

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Вильфанда, температурные рекорды (выше плюс 20 градусов), которые в последние дни фиксировались в Москве и соседних регионах, не означают, что холодов больше не будет.

Ученый назвал аномальное тепло продолжительностью в два - четыре дня - «просто эпизодом», который ни на что серьезно не влияет, в том числе, не угрожает урожаю.

Он отметил, что скачок температур в апреле ничего не говорит о погоде грядущим летом.

«Еще столько всего впереди: и ветер, и дожди», - подчеркнул он.

Метеоролог назвал основной характеристикой атмосферы ее нестабильность, отметив, что за последние 35 лет эта изменчивость стала более выраженной.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» пообещал, что потепление в столичном регионе закончится к выходным, 17 и 18 апреля.