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Первые весенние грозы придут в московский регион

Газета.Ruиещё 4
23 часа назад
В пятницу, 16 апреля, в Москве и Подмосковье пройдут первые в этом году грозы, сообщает сайт 360tv.ru.
Первые весенние грозы придут в московский регион
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом рассказал синоптик центра погоды "Фобос".
Вместе с грозами в столицу и Московскую область придет небольшое похолодание.
Ранее на сайте Гидрометцентра России появилась информация, что в московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра.
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