Синоптика испугала погода в Москве

Резкое потепление в Москве не радует, а пугает. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

«Эта высокая температура меня не радует, а, скорее, пугает, потому что мы прекрасно понимаем, что в апреле вот такие всплески тепла нехарактерны», - заявила она RT.

По словам Поздняковой, за потеплением неизбежно придет волна холода, которая может повредить растения, который уже начали оживать после зимы.

Она отметила, что в ближайшие 10 дней отрицательные температуры не прогнозируются, «и это уже хорошо».

Позднякова рассказала, что за волной аномального тепла к Москве приблизится холодный атмосферный фронт, а затем температура вернутся к «правильным» значениям.

15 и 16 апреля пройдет небольшой дождь, а в выходные дни осадков не ожидается, но будет умеренно тепло. В ночные часы +1 +6 °С, дневная температура в субботу +10 +15 °С, в воскресенье будет на пару градусов теплее.