Синоптика испугала погода в Москве

Резкое потепление в Москве
не радует, а пугает. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
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«Эта высокая температура меня не радует, а, скорее, пугает, потому что мы прекрасно понимаем, что в апреле вот такие всплески тепла нехарактерны», - заявила она RT.
По словам Поздняковой, за потеплением неизбежно придет волна холода, которая может повредить растения, который уже начали оживать после зимы.
Она отметила, что в ближайшие 10 дней отрицательные температуры не прогнозируются, «и это уже хорошо».
Позднякова рассказала, что за волной аномального тепла к Москве приблизится холодный атмосферный фронт, а затем температура вернутся к «правильным» значениям.
15 и 16 апреля пройдет небольшой дождь, а в выходные дни осадков не ожидается, но будет умеренно тепло. В ночные часы +1 +6 °С, дневная температура в субботу +10 +15 °С, в воскресенье будет на пару градусов теплее.
Как сообщал «Рамблер», накануне в Москве был установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе — более +22 градусов. В среду, 14 апреля, температура воздуха в Москве прогрелась до 21,5 градуса, побив рекорд 59-летней давности: в 1962 году синоптики фиксировали плюс 20,8 градуса.