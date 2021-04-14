В Москву вернутся заморозки

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил жителей Москвы и области о ночных заморозках в субботу и воскресенье, 17 и 18 апреля. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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В среду, 14 апреля, в столичном регионе все еще будет рекордно тепло - до плюс 22 градусов. Во второй половине недели пройдут дожди с грозами и температуры упадут до 15-18 градусов выше ноля.

Своего пика похолодание достигнет к выходным, когда в некоторых районах области начнутся утренние заморозки, а днем будет всего 13-14 градусов тепла (но даже это теплее апрельской нормы).

Температуры начнут падать и в других российских регионах, а с особенно резким похолоданием столкнется Омск: 14 апреля там около плюс 15 градусов, в конце рабочей недели - до 20 градусов тепла (почти на десять градусов выше нормы), но уже 18 апреля температуры резко упадут до плюс двух градусов и выпадет снег.

Как писал «Рамблер», прогноз погоды столичного Метеобюро предупреждал, что на следующей неделе могут начаться ночные заморозки, а днем будет не теплее плюс десяти градусов.

Метеорологи отмечали, что предшествовать этому будут грозовые дожди 15 и 16 апреля.