В Москву вернутся заморозки

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил жителей Москвы
и области о ночных заморозках в субботу и воскресенье, 17 и 18 апреля. Об этом сообщает
портал «Метеовести».
В среду, 14 апреля, в столичном регионе все еще будет рекордно тепло - до плюс 22 градусов. Во второй половине недели пройдут дожди с грозами и температуры упадут до 15-18 градусов выше ноля.
Своего пика похолодание достигнет к выходным, когда в некоторых районах области начнутся утренние заморозки, а днем будет всего 13-14 градусов тепла (но даже это теплее апрельской нормы).
Температуры начнут падать и в других российских регионах, а с особенно резким похолоданием столкнется Омск: 14 апреля там около плюс 15 градусов, в конце рабочей недели - до 20 градусов тепла (почти на десять градусов выше нормы), но уже 18 апреля температуры резко упадут до плюс двух градусов и выпадет снег.
Как писал «Рамблер», прогноз погоды столичного Метеобюро предупреждал, что на следующей неделе могут начаться ночные заморозки, а днем будет не теплее плюс десяти градусов.
Метеорологи отмечали, что предшествовать этому будут грозовые дожди 15 и 16 апреля.
До этого, во вторник, 13 апреля, в Москве зафиксировали температурный рекорд - плюс 22,6 градуса.