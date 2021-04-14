Синоптики спрогнозировали погоду на лето

Он также констатировал, что водителям уже можно менять зимнюю резину на летнюю. По словам синоптика, в апреле погода неустойчивая, в этом месяце часто льют дожди, а температура по ночам опускается до нуля градусов. Однако такие перепады, как правило, длятся не дольше пары дней.