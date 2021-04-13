В Москве установлен абсолютный рекорд температуры

Москве установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для 13 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В 13:00 температура на метеостанции на ВДНХ превысила +21 градус. Это абсолютный рекорд для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008-м — +20,4 градуса.

«Окончательное значение нового рекорда будет известно к вечеру», — отмечает «Интерфакс».

В ближайшие дни значения средней суточной температуры в столице превысят климатическую норму на 10 и более градусов. Такие значение характерны для конца мая — начала июня. Завтра в Москве может потеплеть до +22...+23 градусов. Таким образом, может быть побит абсолютный рекорд 14 апреля — +20,8 градуса.