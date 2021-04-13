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В Москве установлен абсолютный рекорд температуры

Артём Кульша
10 часов назад
В Москве установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для 13 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Москве установлен абсолютный рекорд температуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 13:00 температура на метеостанции на ВДНХ превысила +21 градус. Это абсолютный рекорд для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008-м — +20,4 градуса.
«Окончательное значение нового рекорда будет известно к вечеру», — отмечает «Интерфакс».
В ближайшие дни значения средней суточной температуры в столице превысят климатическую норму на 10 и более градусов. Такие значение характерны для конца мая — начала июня. Завтра в Москве может потеплеть до +22...+23 градусов. Таким образом, может быть побит абсолютный рекорд 14 апреля — +20,8 градуса.
В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», были представлены результаты нового исследования, согласно которым к 2100 году лето в Северном полушарии будет длиться около шести месяцев, а зима — менее двух. Это произойдет, если тенденции по увеличению продолжительности лета и сокращению зимы сохранятся, а усилия по смягчению последствий изменения климата не будут предприняты.
Погода,Интерфакс,Москва,
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