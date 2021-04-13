В Москве
установлен абсолютный рекорд температуры воздуха для 13 апреля. Об этом сообщает
«Интерфакс».
В 13:00 температура на метеостанции на ВДНХ превысила +21 градус. Это абсолютный рекорд для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008-м — +20,4 градуса.
«Окончательное значение нового рекорда будет известно к вечеру», — отмечает «Интерфакс».
В ближайшие дни значения средней суточной температуры в столице превысят климатическую норму на 10 и более градусов. Такие значение характерны для конца мая — начала июня. Завтра в Москве может потеплеть до +22...+23 градусов. Таким образом, может быть побит абсолютный рекорд 14 апреля — +20,8 градуса.
В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», были представлены результаты нового исследования, согласно которым к 2100 году лето в Северном полушарии будет длиться около шести месяцев, а зима — менее двух. Это произойдет, если тенденции по увеличению продолжительности лета и сокращению зимы сохранятся, а усилия по смягчению последствий изменения климата не будут предприняты.