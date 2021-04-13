В Москву вернутся минусовые температуры

Ведущий метеоролог столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что прогноз погоды обещает Москве рекордное тепло вплоть до четверга, 15 апреля. Об этом сообщает «Москва 24».

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В первый день недели температуры в столице росли до 17-19 градусов тепла, а во вторник, 13 апреля, благодаря антициклону будет около плюс 20-22 градусов - это рекордные для апреля показатели.

В среду, 14 апреля, воздух в столичном регионе также прогреется до 20-22 градусов выше ноля. Позднякова подчеркнула, что два дня в апреле с температурой выше плюс 20 градусов - большая редкость, такая погода больше похожа на конец мая.

Во второй половине недели температуры начнут падать и станут превышать норму всего на пару градусов. Сначала немного похолодает в ночь на четверг, 15 апреля. Днем в пятницу, 16 апреля, будет около плюс 15 градусов, а ночью - от трех до пяти градусов выше ноля.

В субботу и воскресенье, 17 и 18 апреля, ночные температуры будут варьироваться от плюс одного до шести градусов тепла, а днем - плюс 10 - 15 градусов.

На следующей неделе, по мнению Поздняковой, возможен слабый минус по ночам, а дневные температуры составят около плюс десяти градусов.