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Температура в Москве может побить рекорд по теплу в среду

Газета.Ruиещё 11
4 часа назад
В среду в столице прогнозируется аномально теплый день, температура может побить рекорд по теплу 60-летней давности, сообщает РИАМО. "Прогнозируется еще один солнечный и аномально теплый день с температурой, соответствующей показателям начала июня с претензией на очередной рекорд. Такого тепла в этот день не было почти 60 лет", – говорится в сообщении. В столице температура может подняться до плюс 21-23 градусов, в Московской области – до плюс 19-24. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление прогнозируется повышенное, оно составит 748 мм рт. ст. Также прошедшая ночь в мегаполисе стала самой теплой с начала года. Минимальная температура была плюс 11,6 градуса, что соответствует летним показателям.
Погода,РИАМО,Москва,
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