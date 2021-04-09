Прогноз погоды: в Москву врывается ранний май

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По расчетам метеорологов, температуры в столичном регионе в последний день недели достигнут плюс 15-18 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такая погода больше напоминает поздний май или раннее лето.

По прогнозу Гидрометцентра, ранний май охватит не только Москву и область, но и все регионы Центрального федерального округа.

Первые изменения к лучшему станут заметны в субботу, 10 апреля. Ночные температуры еще будут держаться на уровне от нуля до минус двух градусов, но днем воздух прогреется до плюс 12-14 градусов.

Вильфанд отметил, что майское тепло задержится в центральных регионах до середины следующей недели. В некоторые дни температуры будут достигать плюс 20 градусов. Со второй половины недели похолодает до апрельских значений.