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Прогноз погоды: в Москву врывается ранний май

Елена Прошина
2 часа назад
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ обещает Москве майское тепло уже в воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
Прогноз погоды: в Москву врывается ранний май
Фото: ТАССТАСС
По расчетам метеорологов, температуры в столичном регионе в последний день недели достигнут плюс 15-18 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такая погода больше напоминает поздний май или раннее лето.
По прогнозу Гидрометцентра, ранний май охватит не только Москву и область, но и все регионы Центрального федерального округа.
Первые изменения к лучшему станут заметны в субботу, 10 апреля. Ночные температуры еще будут держаться на уровне от нуля до минус двух градусов, но днем воздух прогреется до плюс 12-14 градусов.
Вильфанд отметил, что майское тепло задержится в центральных регионах до середины следующей недели. В некоторые дни температуры будут достигать плюс 20 градусов. Со второй половины недели похолодает до апрельских значений.
Кубани повезло гораздо меньше, чем столичному региону. Как писал «Рамблер», прогноз погоды обещал Краснодару похолодание с плюс 15 градусов до пяти - семи тепла. В первой половине 9 апреля в городе выпадет до пяти - семи миллиметров осадков (в целом за день - около 40 процентов апрельского объема влаги).
Погода,Роман Вильфанд,Москва,Россия,
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