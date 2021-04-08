Москвичей предупредили о возвращении зимы в апреле

Зима может ещё раз напомнить о себе в столичном регионе. Произойдёт это, с большой долей вероятности, в выходные на следующей неделе, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом нынешний циклон, принёсший в Москву и область похолодание и снег, уже ретируется, с пятницы ожидается постепенное потепление и без существенных осадков.

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Как уточнил синоптик в эфире «Радио 1», нынешний атмосферный вихрь пожаловал к нам, как ни странно, с юга. Конец текущей недели будет сухим, пообещал ведущий специалист. На старте будущей недели дневные температуры вообще будут подниматься до отметок +15 +20 °C. Однако 17 и 18 апреля снежный циклон может вернуться.

Тогда вновь ожидается резкое похолодание с интенсивными осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Всё это приведёт к усложнению ситуацию с паводками в Московской области.

Наибольшая опасность грозит низменным районам, местам в поймах рек и вблизи крупных водоёмов. Это юг, юго-запад и запад Подмосковья. По словам Леуса, северной части области в этом плане проще, потому что там более холмистый рельеф местности и немало возвышенностей.