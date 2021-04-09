В Москве ожидается скачок атмосферного давления

Скачок атмосферного давления ожидает москвичей в пятницу, 9 апреля. Давление повысится на 15-18 миллиметров ртутного столба по сравнению с четвергом, а к выходным вырастет до 760 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва
Нормой атмосферного давления для Москвы является 748 миллиметров ртутного столба.
— Начинает расти давление, причем очень интенсивно. Давление в пятницу повысится на 15-18 миллиметров ртутного столба по сравнению с четвергом и продолжит расти до субботы-воскресенья, — сообщил он.
Синоптик уточнил, что к выходным атмосферное давление вырастет до 760 миллиметров ртутного столба, а в четверг оно составляло 735 миллиметров ртутного столба.
Вильфанд отметил, что это связано с тем, что после южного циклона наступает период антициклональной погоды, передает ТАСС
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