В Москве ожидается скачок атмосферного давления

Скачок атмосферного давления ожидает москвичей в пятницу, 9 апреля. Давление повысится на 15-18 миллиметров ртутного столба по сравнению с четвергом, а к выходным вырастет до 760 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Нормой атмосферного давления для Москвы является 748 миллиметров ртутного столба.

— Начинает расти давление, причем очень интенсивно. Давление в пятницу повысится на 15-18 миллиметров ртутного столба по сравнению с четвергом и продолжит расти до субботы-воскресенья, — сообщил он.

Синоптик уточнил, что к выходным атмосферное давление вырастет до 760 миллиметров ртутного столба, а в четверг оно составляло 735 миллиметров ртутного столба.