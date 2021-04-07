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Прогноз погоды: в Россию пришел балканский вихрь

Елена Прошина
44 минуты назад
Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил Европейскую Россию об экстремальных условиях: регионы охватит балканский вихрь, из-за него в Волгоградской области 7 апреля выпадет половина месячной нормы осадков.
В основном вихрь будет провоцировать дожди, но севернее линии Вологда-Смоленск начнутся апрельские снегопады.
В то же время циклон принесет в европейские регионы теплые воздушные массы. Во многих российских областях среда, 7 апреля, окажется самым теплым днем с начала весны.
В Краснодарском крае и Северном Кавказе температуры превысят плюс 20 градусов, а в Москве будет 12 градусов тепла, несмотря на дожди.
При этом в четверг, 8 апреля, воздух в столице не прогреется выше плюс пяти-шести градусов, а дожди начнут переходить в снегопады. В пятницу, 9 апреля, потеплеет до плюс девяти градусов, а к выходным распогодится до 15 градусов выше ноля.
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды предупредил москвичей об опасной погоде из-за ветра с порывами 15-17 метров в секунду. В Волгоградской области из-за ветра, порывы которого достигали 19-24 метров в секунду, женщина получила смертельные травмы - на нее упало дерево.
Погода,Видео,Волгоградская Область,Россия,
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