Прогноз погоды: в Россию пришел балканский вихрь

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил Европейскую Россию об экстремальных условиях: регионы охватит балканский вихрь, из-за него в Волгоградской области 7 апреля выпадет половина месячной нормы осадков.

В основном вихрь будет провоцировать дожди, но севернее линии Вологда-Смоленск начнутся апрельские снегопады.

В то же время циклон принесет в европейские регионы теплые воздушные массы. Во многих российских областях среда, 7 апреля, окажется самым теплым днем с начала весны.

В Краснодарском крае и Северном Кавказе температуры превысят плюс 20 градусов, а в Москве будет 12 градусов тепла, несмотря на дожди.

При этом в четверг, 8 апреля, воздух в столице не прогреется выше плюс пяти-шести градусов, а дожди начнут переходить в снегопады. В пятницу, 9 апреля, потеплеет до плюс девяти градусов, а к выходным распогодится до 15 градусов выше ноля.