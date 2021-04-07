Синоптики пообещали россиянам солнечные выходные

Четверг, 8 апреля, будет в центральной части Европейской России хмурым, а суббота и воскресенье, 10-11 апреля, напротив, окажутся солнечными. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как отметил синоптик, происходит «очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода». Во второй половине среды, 7 апреля, прогнозируется умеренный дождь, а на следующий день Москва окажется в центре циклона, поэтому будет облачно и хмуро.

Атмосферное давление в четверг, 8 апреля, будет на 15-20 миллиметров ртутного столба ниже нормативного значения. Затем показатель начнет расти, разница между ночными и дневными температурами воздуха станет заметнее — это характерно для центра Европейской России.

Вильфанд рассказал, что в субботу, 10 апреля, днем ожидается до 13 градусов тепла, в ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до нуля. Однако днем воздух прогреется до 15 градусов.

— Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна, — цитирует специалиста РИА Новости.