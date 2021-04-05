Прогноз погоды: когда Москва прогреется до плюс 20

Ведущий эксперт московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что прогноз погоды допускает температуру в плюс 20 градусов во второй половине апреля. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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По расчетам Поздняковой, московский апрель в 2021 году будет немного теплее нормы. Она отметила, что второй месяц весны в столице обычно не проходит при температурах выше плюс 20 градусов, но аномалии случаются. К примеру, 7 апреля 1975 года воздух в Москве прогрелся до 21,5 градуса тепла.

По расчетам метеорологов, пока предпосылок к ранним плюс 20 нет, но резкое потепление может начаться в середине месяца.

Позднякова подчеркнула, что 20-градусные периоды и в апреле, и в мае - не устойчивая тенденция, а всего лишь всплески. Она рассказала, что средняя температура московского мая составляет всего 13 градусов выше ноля.

Также метеоролог прогнозирует, что снег в Москве полностью растает к 6-7 апреля - почти на неделю раньше положенного.