Прогноз погоды: когда Москва прогреется до плюс 20

Ведущий эксперт московского Метеобюро Татьяна Позднякова
заявила, что прогноз погоды допускает температуру в плюс 20 градусов во второй половине апреля. Об этом пишет
«Вечерняя Москва».
По расчетам Поздняковой, московский апрель в 2021 году будет немного теплее нормы. Она отметила, что второй месяц весны в столице обычно не проходит при температурах выше плюс 20 градусов, но аномалии случаются. К примеру, 7 апреля 1975 года воздух в Москве прогрелся до 21,5 градуса тепла.
По расчетам метеорологов, пока предпосылок к ранним плюс 20 нет, но резкое потепление может начаться в середине месяца.
Позднякова подчеркнула, что 20-градусные периоды и в апреле, и в мае - не устойчивая тенденция, а всего лишь всплески. Она рассказала, что средняя температура московского мая составляет всего 13 градусов выше ноля.
Также метеоролог прогнозирует, что снег в Москве полностью растает к 6-7 апреля - почти на неделю раньше положенного.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды «Фобоса» пообещал, что во вторник и среду, 6 и 7 апреля, в столичном регионе будет до 13 градусов тепла. В четверг, 8 апреля, начнутся сильные дожди и к концу недели в городе похолодает до плюс шести - девяти градусов.