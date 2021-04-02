Прогноз погоды: когда начнется дачный сезон

Ведущий метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что прогноз погоды обещает начало дачного сезона в последние десять дней апреля. Об этом сообщает «Москва 24».

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Позднякова отметила, что посадками можно заниматься только при среднесуточных температурах не менее плюс десяти градусов.

По ее словам, культуры, которым холод не так страшен (морковь, салат, лук, редис, без учета теплиц), можно будет сажать в последней декаде месяца. Все остальные овощи стоит оставить на май.

Метеоролог подчеркнула, что нет никаких предпосылок к тому, что в 2021 году дачный сезон можно будет начать раньше.

Позднякова добавила, что прогноз погоды считает лето этого года благоприятным для урожая. По расчетам Гидрометцентра, в апреле температуры в столичном регионе будут выше нормы, а в мае - близки к норме и по температуре, и по осадкам.

Лето-2021 прогнозируют теплым и не слишком влажным.

Как писал «Рамблер», ранее метеорологи центра «Фобос» предупредили москвичей о непогоде 1 и 2 апреля.