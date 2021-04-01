В Москву вернется солнце

Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал Подмосковью и столице ясную погоду на выходных 3 и 4 апреля. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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К среде, 31 марта, почти вся Русская равнина оказалась скрыта под слоем облаков циклона, которые принесли с собой дожди. Однако даже без солнца и в условиях сырости в регионе достаточно тепло: накануне днем в столице было до плюс пяти градусов тепла, а в Псковской области воздух прогревался до плюс 12 градусов (снега там уже почти нет).

В ночь на четверг, 1 апреля, в Москве было от одного до плюс шести градусов. Днем в городе ожидается от плюс семи до девяти градусов выше ноля. В Подмосковье в первый день апреля будет до десяти градусов тепла. При этом дожди в регионе не прекратятся: выпасть может от пяти до десяти миллиметров осадков (примерно 15-20 процентов от месячной нормы).

В пятницу, 2 апреля, Москву ждут ливни. Метеорологи прогнозируют до трети апрельской нормы осадков. Днем в столице будет от плюс пяти до плюс семи градусов, в Подмосковье - от плюс четырех до девяти тепла.

На выходных небо прояснится, но в ночь на 3 апреля в регионе подморозит до минус трех градусов, а ночью воскресенья ожидается до минус пяти. Днем благодаря солнцу воздух будет прогреваться до плюс десяти градусов.