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Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

Газета.Ruиещё 9
31 марта 2021
Специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей в выходные. По ее словам, прогнозируются небольшие осадки, ветер и температура до плюс 7, передает "Москва 24". "В пятницу на погоду будет влиять циклон, который вольется в ложбину северо-западного циклона, и поэтому у нас характер погоды в выходные дни, 3 и 4 числа, будут меняться", – отметила она. По словам Поздняковой, дождей будет меньше, погода будет облачная с прояснениями. В ночные часы в Москве ожидается температура минус 1 – плюс 1, поэтому прогнозируется мокрый снег с дождем. В дневные часы возможен небольшой дождь, сообщает РИА Новости. "В субботу будет довольно плотный северо-западный ветер, в воскресенье погода будет покомфортнее, потому что ветер потише. То есть температура воздуха будет близка к климатической норме", – добавила специалист.
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Погода,Татьяна Позднякова,Москва24,РИА Новости,Москва,
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