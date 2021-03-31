Москве пообещали снег в апреле

Ведущий эксперт московского Метеобюро Татьяна Познякова рассказала, что прогноз погоды предупреждает жителей столицы о минусовых температурах в апреле. Об этом сообщает «Ура.ру».

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По словам Поздняковой, в целом на весенней погоде в Москве отражается глобальное потепление, поэтому температуры нередко оказываются выше нормы.

Однако прогноз погоды не исключает и временных похолоданий. Московские метеорологи считают, что в апреле 2021 года возможен и мокрый снег, и отрицательные температуры по ночам.

Эксперт добавила, что заметная разница между дневными и ночными температурами может сохраняться в столичном регионе до 10-х чисел июня. Кроме того, возможны заморозки и в мае.

Как писал «Рамблер», ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что ближайшие заморозки в Москве и области будут на этих выходных, 3 и 4 апреля.

Ночью в пятницу, 2 апреля, температуры в столице составят от нуля до плюс пяти градусов. Следующей ночью будет уже от минус трех до плюс двух градусов, а в последнюю ночь недели может похолодать до пяти градусов ниже ноля.