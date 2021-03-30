Сильный ветер и дождь ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15.00 мск 30 марта до 08.00 мск 31 марта в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с, дождь», – передает ТАСС сообщение главка.
Спасатели рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Парковаться следует по возможности вдали от деревьев. Пешеходам же следует не проходить близко от рекламных щитов и шатких конструкций.
Напомним, ранее во вторник синоптики сообщили, что днем в Москве от семи до девяти градусов тепла, в ночь на среду похолодает до четырех градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 10 градусов тепла, ночью температура может опуститься до одного градуса тепла.