Москву ждет «персиковое» лето

Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал Москве
и большинству регионов Европейской России
теплое, «персиковое» лето. Об этом сообщает
портал «Метеовести».
Цвета от персикового до оранжевого на климатических картах означают температуры выше нормы. По прогнозу «Фобоса», лето 2021 года будет теплее нормы на один - два градуса. Особенно эта аномалия будет ощутима в июне и июле.
Метеорологи рассказали, что в оптимистичном прогнозе объемы осадков этим летом будут достигать нормы, но с «оттенком засушливости». Особенно этот оттенок касается южных регионов и части Черноземья. В первые два месяца лета дефицит осадков там может составить от 20 до 40 процентов, а в августе - до 60 процентов.
Этим летом ожидаются также небольшие периоды похолодания и экстремальной жары, существует вероятность погодных катаклизмов.
В «Фобосе» подчеркнули, что подобные прогнозы на несколько месяцев не могут похвастаться высокой достоверностью: их точность достигает 60 - 70 процентов. Прогноз скорректируют в конце весны.
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды предупредил москвичей, что весна на этой неделе «притормозит».
Во вторник, 30 марта, температуры в столичном регионе достигнут плюс восьми - десяти градусов, со среды начнутся дожди и еще немного потеплеет, а в субботу, 3 апреля, дневные температуры не превысят пяти градусов тепла.