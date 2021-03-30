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Прогноз погоды: Москву ждет «персиковое» лето

Елена Прошина
4 часа назад
Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал Москве и большинству регионов Европейской России теплое, «персиковое» лето. Об этом сообщает портал «Метеовести».
Москву ждет «персиковое» лето
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Цвета от персикового до оранжевого на климатических картах означают температуры выше нормы. По прогнозу «Фобоса», лето 2021 года будет теплее нормы на один - два градуса. Особенно эта аномалия будет ощутима в июне и июле.
Метеорологи рассказали, что в оптимистичном прогнозе объемы осадков этим летом будут достигать нормы, но с «оттенком засушливости». Особенно этот оттенок касается южных регионов и части Черноземья. В первые два месяца лета дефицит осадков там может составить от 20 до 40 процентов, а в августе - до 60 процентов.
Этим летом ожидаются также небольшие периоды похолодания и экстремальной жары, существует вероятность погодных катаклизмов.
В «Фобосе» подчеркнули, что подобные прогнозы на несколько месяцев не могут похвастаться высокой достоверностью: их точность достигает 60 - 70 процентов. Прогноз скорректируют в конце весны.
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды предупредил москвичей, что весна на этой неделе «притормозит».
Во вторник, 30 марта, температуры в столичном регионе достигнут плюс восьми - десяти градусов, со среды начнутся дожди и еще немного потеплеет, а в субботу, 3 апреля, дневные температуры не превысят пяти градусов тепла.
Погода,Москва,Россия,
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