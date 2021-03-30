На Приморье обрушился «рыжий дождь»

Приморском крае россияне наблюдали редкое природное явление — дождь с песчаной пылью. Об этом пишет ТАСС

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Сообщается, что причинами «рыжего дождя» стала обрушавшаяся ранее на Китай мощная песчаная буря — из-за нее в нижние слои тропосферы поднялось большое количество частиц песка, которые были перенесены ветром на территорию региона.

Как заявил изданию представитель Приморского гидрометцентра, данное явление происходит очень редко и в сухом виде — в этом году воздушные потоки из Китая совпали с атмосферным фронтом.

Синоптики отметили, что песчаный дождь наблюдался на южных и восточных побережьях Приморского края.