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На российский регион обрушился «рыжий дождь»

Lenta.ruиещё 3
6 часов назад
В Приморском крае россияне наблюдали редкое природное явление — дождь с песчаной пылью. Об этом пишет ТАСС.
На Приморье обрушился «рыжий дождь»
Фото:  Александр Казаков / «Коммерсантъ» Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Сообщается, что причинами «рыжего дождя» стала обрушавшаяся ранее на Китай мощная песчаная буря — из-за нее в нижние слои тропосферы поднялось большое количество частиц песка, которые были перенесены ветром на территорию региона.
Как заявил изданию представитель Приморского гидрометцентра, данное явление происходит очень редко и в сухом виде — в этом году воздушные потоки из Китая совпали с атмосферным фронтом.
Синоптики отметили, что песчаный дождь наблюдался на южных и восточных побережьях Приморского края.
15 марта сообщалось о песчаной буре, которая накрыла Пекин и окрасила небо китайской столицы в оранжевый цвет. Природный катаклизм привел к серьезному загрязнению воздуха — метеорологи объявили желтый уровень опасности.
Погода,Общество,ИТАР-ТАСС,Приморский Край,
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