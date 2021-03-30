Москвичам пообещали сильные дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
рассказал о погоде в регионах Центрального федерального округа России на ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»
По его словам, жителей региона ожидают сильные дожди с ветром. Синоптик уточнил, что изменение погодных условий произойдет со вторника, 30 марта, под влиянием атмосферных фронтов циклона.
Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра добавил, что наиболее интенсивные осадки ждут ЦФО в ночь на среду, 31 марта. При этом днем ожидается ветер со скоростью до 17 м/с, а осадки станут слабее.
Вильфанд подчеркнул, что в течение недели в Москве может выпасть до 10 мм осадков, что является третью месячной нормы. Температура воздуха в этот период, по словам синоптика, составит +4°С - +11°С. Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.