Москвичам пообещали сильные дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах Центрального федерального округа России на ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости» Евгений Биятов/РИА «Новости»

По его словам, жителей региона ожидают сильные дожди с ветром. Синоптик уточнил, что изменение погодных условий произойдет со вторника, 30 марта, под влиянием атмосферных фронтов циклона.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра добавил, что наиболее интенсивные осадки ждут ЦФО в ночь на среду, 31 марта. При этом днем ожидается ветер со скоростью до 17 м/с, а осадки станут слабее.