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Прогноз погоды: Москву ждет коралловый апрель

Елена Прошина
7 часов назад
Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал москвичам и жителям Подмосковья аномально теплый апрель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта центра Евгения Тишковца.
Москвичам пообещали "коралловый" апрель
Фото: ТАССТАСС
По его словам, апрель 2021 года в Москве будет «коралловым». Такой цвет на климатических картах означает температуры выше нормы.
Тишковец рассказал, что апрельская норма для столичного региона - это 10,4 градуса выше ноля и до 44 миллиметров осадков.
По расчетам «Фобоса», этот апрель будет теплее обычного на один-два градуса.
Второй весенний месяц также не будет дотягивать до нормы по осадкам. Скорее всего, солнечных дней в апреле будет больше, чем положено.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды рассказал, что в понедельник и вторник, 29 и 30 марта, в столице будет солнечно, воздух прогреется до плюс семи - десяти градусов. В середине недели начнутся дожди, а температуры достигнут 9-12 градусов выше ноля.
В Санкт- Петербурге до плюс 12 градусов будет в начале недели, но со среды, 31 марта, дневные температуры упадут до плюс четырех - семи градусов.
В южных регионах неделя начнется с дождей и температуры около плюс 8 - 13 градусов. Однако в середине недели там резко потеплеет на пять - шесть градусов.
Погода,Московская Область,Москва,
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