Москвичам пообещали "коралловый" апрель

Прогноз погоды центра «Фобос» пообещал москвичам и жителям Подмосковья аномально теплый апрель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта центра Евгения Тишковца.

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По его словам, апрель 2021 года в Москве будет «коралловым». Такой цвет на климатических картах означает температуры выше нормы.

Тишковец рассказал, что апрельская норма для столичного региона - это 10,4 градуса выше ноля и до 44 миллиметров осадков.

По расчетам «Фобоса», этот апрель будет теплее обычного на один-два градуса.

Второй весенний месяц также не будет дотягивать до нормы по осадкам. Скорее всего, солнечных дней в апреле будет больше, чем положено.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды рассказал, что в понедельник и вторник, 29 и 30 марта, в столице будет солнечно, воздух прогреется до плюс семи - десяти градусов. В середине недели начнутся дожди, а температуры достигнут 9-12 градусов выше ноля.

В Санкт- Петербурге до плюс 12 градусов будет в начале недели, но со среды, 31 марта, дневные температуры упадут до плюс четырех - семи градусов.